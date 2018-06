Roma, diede un pugno a uno studente americano: identificato e denunciato 20enne romano

Colpì uno studente americano con un pugno al volto. Ora è stato identificato e denunciato a piede libero un romano di 20 anni, ritenuto il responsabile dell'aggressione al giovane della John Cabot University avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 marzo scorso in un locale di via del Cedro a Trastevere.



Quella notte scoppiò una lite per futili motivi tra due gruppi di ragazzi e lo studente dell'università americana fu colpito al volto con un pugno: riportò la frattura del naso e una prognosi di trenta giorni. Del caso si sono occupati i carabinieri del nucleo operativo di Trastevere che hanno ora identificato e denunciato a piede libero l'aggressore.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA