Roma, cerca di colpire un uomo a bottigliate e si scaglia contro gli agenti: fermato con lo spray al peperoncino

«C'è una persona molesta in via dei Pioppi, sta dando fastidio ai passanti, ora sta rincorrendo un uomo con un bottiglia». La segnalazione giunta alla sala operativa della questura riferiva di una persona che stava dando in escandescenze nella zona di Centocelle. Arrivati sul posto gli agenti del commissariato Prenestino e del commissariato Appio notavano un transessuale con in mano una bottiglia di vetro rincorrere un uomo. Quando si sono avvicinati per bloccarlo l'uomo si è scagliato anche contro i poliziotti ferendoli lievemente.

Soltanto grazie all'utilizzo dello spray al peperoncino gli operatori riuscivano a bloccarlo. Una volta riusciti a farlo entrare nella macchina di servizio, l'uomo iniziava a sferrare numerose testate all'indirizzo del vetro della volante. C.S.C., 41enne straniero è stato arrestato e dovrà rispondere di: resistenza, lesioni, minacce a pubblico ufficiale nonché danneggiamento ai beni dello Stato.

Sabato 28 Luglio 2018



