Roma, fermato per un controllo si scaglia contro gli agenti a morsi: arrestato

E' stato fermato per un controllo proprio di fronte al locale dove aveva trascorso la serata e colto dal panico si è scagliato contro gli agenti della Guardia di finanza ed ha aggredito anche alcuni agenti della polizia intervenuti sul posto. D.D.L., 32enne romano è stato arrestato per resistenza, minacce, violenza e danneggiamento ai beni dello Stato. Quando l'uomo ha visto arrivare anche una volante del commissariato Esposizione ha prima provato a divincolarsi e poi ha tentato di mordere un agente che lo aveva bloccato. Non solo: nella concitazione, l'uomo - che è stato poi condotto in carcere - si è scagliato contro la volante della polizia arrecando alcuni danni al veicolo.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:33



