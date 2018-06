Roma, picchiato in discoteca all'Eur: 4 a processo

di Adelaide Pierucci

Non è caduto per distrazione. Ma mentre tentava di sfuggire a un gruppo di ragazzi che continuavano a braccarlo nel buio, per picchiarlo ancora. La procura ha chiesto il processo con l'accusa di lesioni gravissime per quattro ventenni che la notte tra il 6 e il 7 ottobre hanno rincorso fuori dal club dell'Eur Room 26 un diciassettenne di Casalpalocco poi ritrovato in fin di vita al mattino in viale Asia, nel parcheggio sotterraneo del vicino Centro Congressi. «La vittima per sfuggire all'aggressione», ha...