Roma, aggrediva la moglie davanti alla figlia di 7 anni: arrestato marito violento

Sottoponeva la moglie a continui maltrattamenti fisici e psicologici, anche in presenza della figlia di sette anni. Il marito violento, dopo la denuncia della donna, è stato arrestato dai carabinieri di Artena (Roma), che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. In manette è finito un 48enne con precedenti. La denuncia della donna e i numerosi interventi dei militari nell'abitazione dei coniugi avevano fatto scattare prima la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Ma l'uomo, noncurante di tale obbligo, ha violato le prescrizioni e i carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, hanno quindi richiesto l'aggravamento della misura con quella della custodia in carcere. Così per il marito violento si sono aperte le porte del carcere di Velletri.