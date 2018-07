Roma, litiga con il fidanzato e chiama la polizia: gli agenti fermano l'uomo e lei li aggredisce

Litiga con il fidanzato, chiama la Polizia per chiedere aiuto e poi aggredisce i poliziotti intervenuti per aiutarla. È accaduto agli agenti del commissariato Lido intervenuti in Piazza Stazione Lido. La donna, spaventata dal proprio compagno, che si era rifugiata all'interno di un gabbiotto dell'Atac, ha riferito agli agenti che l'uomo si era rifugiato all'interno della stazione. Alla vista dei poliziotti, il 37enne ha iniziato a spintonarli per guadagnarsi la fuga, rifugiandosi tra i binari destinati al transito dei treni. Proprio quando gli agenti hanno tentato di riportare l'uomo sulla banchina, la donna ha iniziato anche lei ad aggredire il personale di vigilanza interno alla stazione e gli agenti.



I due sono stati bloccati con molta fatica, tanto che per l'uomo è stato necessario ricorrere allo spray orticante ed entrambi arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al pronto soccorso i due poliziotti sono stati refertati con sette giorni di prognosi ciascuno.

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:13



