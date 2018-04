Roma, adesivi di Anna Frank all'Olimpico: gli ultrà della Lazio interrogati in Procura

Davanti al procuratore aggiunto Francesco Caporale, si sono giustificati dicendo che tappezzare la curva Sud dello stadio Olimpico di adesivi che raffiguravano Anna Frank in maglietta giallorossa è stata una goliardata tra tifosi, uno sfottò tra ultrà rivali, uno scherzo di cattivo gusto. «Nessun intento denigratorio o discriminatorio, nessun insulto razzista», hanno aggiunto. Oggi, a piazzale Clodio, sono stati interrogati i tifosi della Lazio che, per questa vicenda, sono stati indagati per istigazione all'odio razziale. Di fronte agli inquirenti, si sono presentati i primi sei ultrà finiti sotto inchiesta. I "colleghi" che, come loro, hanno chiesto di essere sentiti in procura dopo avere ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, verranno interrogati venerdì. In tutto gli indagati sono 14.



I fatti risalgono allo scorso 22 ottobre. Nel capo d’imputazione si legge che «in concorso tra loro e con persone non identificate», i tifosi «affiggevano adesivi dal contenuto antisemita», comprese le figurine con l’immagine di Anna Frank «raffigurata in fotomontaggio, con intento denigratorio e di scherno, con indosso la maglia della Roma».

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:49



