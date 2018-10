Roma, paura a Rebibbia: accoltellato per un cellulare davanti alla metro

Rapina il connazionale e fugge: catturato, viene sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato. E’ accaduto vicino alla stazione metro di Rebibbia. Un cittadino nigeriano è stato avvicinato da un suo connazionale che, puntandogli al collo un seghetto metallico con una mano ed una bottiglia rotta con l’altra, lo ha minacciato facendosi consegnare soldi e cellulare, per poi scappare.



La vittima, insieme ad un amico, ha iniziato ad inseguire il suo aggressore sulla Tiburtina ma, non riuscendo a raggiungerlo, ha chiamato il 112 col telefono del compagno. In pochi minuti pattuglie del Reparto Volanti e del commissariato San Basilio sono arrivate sul posto e si sono dirette in uno stabile in cui spesso si rifugiano persone senza fissa dimora. Proprio lì dentro, gli agenti hanno trovato il rapinatore con addosso ancora il suo bottino: D.O., queste le iniziali del nigeriano 30enne, è stato sottoposto a fermo e successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Regina Coeli. Il GIP del Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e confermato la misura cautelare adottata.

