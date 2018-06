Roma, accoltella l'amico dopo una lite: arrestato 24enne

Una parola di troppo e tra i due ragazzi spunta un coltello. Un romano di 24 anni, di origine peruviana, è stato arrestato ieri sera a Roma dopo aver accoltellato un coetaneo, anche lui romano di origine straniera, al culmine di una lite scoppiata in piazza dei Giureconsulti, vicino alla metro Cornelia.



I due, che appartengono alla stessa comitiva di amici, hanno cominciato a litigare violentemente e a farne le spese, in un primo momento, è stato il giovane di origine peruviana, che ha ricevuto due pugni in volto. A quel punto però, nonostante fosse ferito e con il naso rotto, il 24enne è andato in un negozio a comprare un coltello ed è tornato ad affrontare il ragazzo di colore, colpendolo con diverse coltellate: soccorso, si trova ricoverato all'ospedale Gemelli in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita; per lui la prognosi è di 90 giorni.



L'aggressore di origine peruviana, invece, dopo essere stato medicato all'ospedale San Carlo di Nancy, è stato arrestato su disposizione del magistrato con l'accusa di tentato omicidio premeditato e aggravato dai futili motivi, e si trova ora in carcere a Regina Coeli. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti per primi sul posto, per capire anche i motivi che hanno fatto scoppiare la violenta lite.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



