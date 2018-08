Roma, abusivi, controlli e denunce a Termini e Fontana di Trevi

Continuano i controlli antiabusivismo e antidegrado dei carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree di interesse storico e monumentale. Ieri tra Colosseo e Fontana di Trevi, hanno arrestato una persona, denunciato a piede libero altre nove, sanzionato 17 ambulanti abusivi e sequestrato oltre 500 articoli.

Nell’area monumentale del Colosseo, i carabinieri hanno denunciato per molestie 4 cittadini del Bangladesh perché sorpresi mentre, con atteggiamento eccessivamente insistente nei confronti di turisti e passanti, cercavano di vendere abusivamente prodotti di vario genere; hanno sanzionato 10 cittadini, nove del Bangladesh e uno del Senegal, per un totale di oltre 51.500 euro, per la vendita ambulante di bottigliette di acqua e altri oggetti. Sequestrate circa 300 bottigliette di acqua, 33 ombrelli parasole, 56 aste per selfie, 75 cappelli di paglia e 36 manufatti in legno.

In zona fontana di Trevi e vie adiacenti, invece, un cittadino peruviano, di 24 anni, è stato arrestato perché colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 27 giugno 2018 dal Tribunale di Roma, per furto aggravato. Denunciati 3 cittadini del Bangladesh sorpresi a costringere turisti e passanti ad acquistare loro prodotti, venduti abusivamente; denunciati anche un cittadino del Bangladesh e uno del Senegal perché trovati in via del Corso, intenti a vendere 41 borse e 122 paia di occhiali con marchi falsi. I carabinieri hanno, inoltre, sanzionato, per euro 36.148, 7 cittadini del Bangladesh per la vendita ambulante senza autorizzazione. Sequestrati 59 power bank, 27 aste per selfie, 31 foulard e 26 rose rosse.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA