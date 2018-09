Roma, abusi su una paziente depressa: conannato a 3 anni lo psichiatra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SENTENZA «Non so che farei per darti un bacio». L'abbraccio è arrivato alle spalle, all'improvviso e si è soffermato all'altezza del seno. Lui psichiatra di grido, noto anche in ambito universitario; lei, la vittima, una paziente in piena depressione. L'approccio focoso su una cinquantenne già sconfortata dai problemi della vita è costata ieri a A.R., un noto psicopatologo romano la condanna a tre anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale. Pena accessoria, inflitta dai...