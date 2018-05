Roma, 84enne investito sulla Prenestina: è grave

Una persona è stata investita questa mattina da un'auto in via Prenestina, angolo viale Ronchi, a Roma. La vittima, un uomo di 84 anni, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto per i rilievi la polizia di Roma capitale del V Gruppo Prenestino. L'incidente sta creando ripercussioni sulla viabilità e rallentamenti - informa InfoAtac - per i tram 5-14-19 e le linee dei bus di zona.

L'uomo al momento è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. Ad investirlo, poco prima delle 8 di questa mattina su via Prenestina angolo viale Ronchi, è stata una Smart.

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35



