Roma, 70enne si lancia dal terzo piano, ma si salva

Un uomo di 70 anni si è lanciato giù da terzo piano del suo appartamento, è caduto su una inferriata ma si è salvato. È accaduto verso le 10.30 di questa mattina in via Umbertide 37, a Roma. L' uomo, di nazionalità italiana, è stato preso dai Vigili e posto in sicurezza. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto dell'autoscala e gli organi competenti

Lunedì 28 Maggio 2018



