Roma, 400 gli interventi della Protezione civile per sepgnere incendi tra boschi, parchi e rifiuti

Circa 400 interventi eseguiti dalla Protezione Civile di Roma Capitale. È il bilancio della campagna anti Incendi boschivi che si è appena conclusa: nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre 2018 sono stati gestiti 342 interventi di spegnimento di incendi nei boschi, 18 di spegnimento di incendi urbani in parchi o giardini privati, 19 su incendi di rifiuti, misti e di sterpaglie in aree private, con l'ausilio della Polizia Locale, e 14 di prevenzione incendi. Così scirve la sindaca di Roma, Virginia Raggi su facebook. E ancora: «Le attività di spegnimento degli incendi hanno visto il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale in prima linea, con una macchina organizzativa composta complessivamente da 65 dipendenti della protezione civile comunale e 2300 operatori volontari

. La sala operativa di Porta Metronia ha smistato centinaia di chiamate e segnalazioni pervenute dai cittadini, coordinando i volontari durante gli interventi di avvistamento, spegnimento e bonifica in supporto ai Vigili del Fuoco e in collaborazione con la Regione Lazio, i Carabinieri Forestali, il Dipartimento Tutela Ambientale e la Polizia Locale di Roma Capitale.

