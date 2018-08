Il business illegale dei rom: "oro grigio" sulla rotta di Africa ed Est Europa

di Lorenzo De Cicco e Elena Panarella

Non solo le auto rubate, fatte a pezzi e bruciate dopo aver smontato rigorosamente alcuni componenti per rivenderli al mercato nero. Il business dei rom si concentra anche sul riciclaggio delle batterie usate di auto, furgoni e camion. Le indagini della Polizia locale sui roghi ora, infatti, puntano sullo smaltimento illecito dei rifiuti tossici. Ed è venuto fuori un giro milionario ricavato delle batterie esauste (rubate o prese da alcune carrozzerie) che poi vengono rivendute a ditte compiacenti che a loro volta le spediscono in...