Roma, turista circondato e derubato dai rom mentre legge la mappa della città

Hanno circondato un turista che stava osservando una mappa di Roma e lo hanno derubato. È accaduto in via delle Fornaci: i tre ladri, nomadi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di San Pietro. Impegnati in un servizio in abiti civili, i carabinieri hanno notato i due fratelli di 24 e 27 anni avvicinarsi al turista, seduto ai tavolini di un bar e distratto ad osservare la mappa di Roma, per sfilargli lo smartphone dallo zainetto che portava al seguito. Poi sono fuggiti a bordo di un'auto guidata da un complice 26enne. I carabinieri sono intervenuti bloccando i ladri e recuperando la refurtiva al termine di un breve inseguimento. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di furto aggravato in concorso.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



