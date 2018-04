Roma, la rom ha 51 borseggi alle spalle ma resta libera: «E' il mio lavoro»

di Marco Carta

La mattina presto il treno da Aprilia per raggiungere Roma. Poi, di giorno a zonzo per la città alla ricerca di turisti da borseggiare. Infine il ritorno a casa, la sera, come un vero pendolare. «Il mio lavoro è questo: rubo». Si è difesa così ieri mattina, di fronte al giudice monocratico, Vasvija H., bosniaca di origine rom, prima di patteggiare l'ennesima pena per tentato furto della sua vita. Nata a Sarajevo nel 1986, 8 figli e un curriculum criminale di tutto rispetto, il casellario di Vasvija...