Roma, «Il bonus lavoro ai nomadi? Aiutate le imprese romane»

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Daremo cinquemila euro ai rom che vogliono aprire un'attività». È stata sufficiente questa frase dell'assessore ai Servizi sociali, Laura Baldassare, riportata in un articolo del Messaggero, a provocare reazioni negative sia tra i politici, in particolare quelli del centrodestra (compreso i leghisti che a livello nazionale governano con M5S), sia tra i rappresentanti degli imprenditori romani come Confcommercio («giusto promuovere politiche d'integrazione, ma le risorse vanno destinate anche ai...