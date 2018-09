Roma, investita dai rom in fuga sull'auto rubata: «Fu tentato omicidio»

Andranno in comunità i due cugini rom di 14 e 16 anni che la scorsa settimana, a bordo di un'auto rubata, hanno travolto una quarantanovenne di Frascati lungo la Casilina. Ma sulle loro spalle continuano a pesare le accuse di tentato omicidio, omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. Ieri, infatti, il gip del Tribunale dei minorenni, dopo l'interrogatorio di garanzia degli indagati, ha convalidato l'arresto in flagranza di reato. E ha confermato le contestazioni mosse dalla Procura. È stata però disposta una misura cautelare più lieve, nonostante il pm avesse chiesto la custodia in un carcere minorile.

LEGGI ANCHE Roma, investita dai rom in fuga sull'auto rubata, il racconto della donna: «Non hanno neppure frenato»

Davanti al magistrato, i due ragazzi si sono giustificati dicendo di non avere rubato l'auto che guidavano e di avere investito la donna per sbaglio: «È stato un incidente - avrebbero detto, assistiti dall'avvocato Antonio Gugliotta - la macchina era di un nostro amico che la aveva presa in prestito da sua madre: non la abbiamo rubata». Il difensore è certo della loro innocenza, almeno per quanto riguarda la contestazione di tentato omicidio: «Le accuse sono esagerate, si è trattato di un incidente, di un fatto colposo. Quella donna camminava a piedi in un tratto pericoloso».

IL PANICO

I fatti risalgono a domenica scorsa. I due sarebbero partiti a bordo di un'Alfa grigia dal comune di Zagarolo, a sud di Roma. Intercettati dalla Polizia in via Fontana Candida, avrebbero iniziato una fuga folle. L'auto impazzita ha seminato il panico in via Casilina, non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine e, in via Pietra Porzia, ha travolto Sandra Valeri, parrucchiera di Frascati, che stava camminando lungo la strada insieme al cugino (ha riportato la frattura di una gamba). I ragazzini hanno poi speronato la volante e, dopo essersi schiantati contro il guard-rail, hanno tentato la fuga a piedi. Fermati subito dopo, sono stati trasferiti al centro di accoglienza minorile Casal del Marmo di via Virginia Agnelli in stato di arresto.

«Non hanno provato nemmeno a schivarmi, mi hanno buttato giù come un birillo. La macchina mi è passata sopra, sono finita con la testa sotto l'auto, ho visto la carrozzeria su di me, se mi fossi spostata di un centimetro mi avrebbe decapitata», ha detto la donna, ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale San Sebastiano. Ha il perone rotto e varie contusioni. «Abbiamo visto la morte negli occhi», ha invece raccontato sotto choc agli agenti il cugino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA