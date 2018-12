Rogo rifiuti al Salario, la Raggi: «Appello alle città del Lazio e alle altre Regioni: aiutate l'Ama in vista del Natale»

Rogo di rifiuti al centro Salario, la sindaca Raggi lancia un appello: «Sto andando a verificare di persona la situazione al Tmb Salario. Voglio lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre Regioni a collaborare in questo momento per sostenere Ama alla vigilia di Natale e per risolvere temporaneamente e nel più breve tempo possibile la situazione». La Raggi ha risposto così a una domanda sull'incendio al Tmb Salario di questa notte, e sulle ripercussioni sui rifiuti, a margine della demolizione di uno stabilimento sulla spiaggia di Ostia. © RIPRODUZIONE RISERVATA