Roma, rogo delle sorelle rom: la pista dell'estorsione

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ipotesi adesso è che il rogo di Centocelle, che ha ucciso le tre sorelle Halilovic, sia stata una vendetta contro le prepotenze del padre delle vittime. Il nome di Romano Halilovic è stato iscritto sul registro degli indagati della procura di Roma per tentata estorsione. Nel campo di via Salviati, avrebbe chiesto una sorta di pizzo, dai 500 ai 2000 euro, per far sostare le roulotte e non rendere la vita impossibile a chi non rispettasse le sue regole. Richieste che avrebbero alimentato in particolare l'odio del ventenne...