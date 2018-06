Roma, in fiamme un cumulo di rifiuti al campo nomadi La Barbuta: più di tre ore per spegnere l'incendio

Incendio nella notte a un cumulo di rifiuti nell'insediamento La Barbuta. Sul posto a partire da mezzanotte e un quarto di venerdì sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti e un carro autoprotettore, necessario per il denso fumo nero sviluppato dal rogo.



L'incendio, probabilmente di natura dolosa, è divampato in via Giovanni Ciampini. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto l'immondizia non raccolta e abbandonata in strada. Non ci sono state persone ferite o intossicate ma l'intervento dei vigili è durato più di tre ore: le fiamme sono state domate - e completamente spente - solo alle 3.30 del mattino.



Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:31



