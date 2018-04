Rogo nelle baracche sull'Aniene: paura per i bambini in una scuola

di Marco De Risi

Un incendio divampato da alcune baracche nel primo pomeriggio di ieri ha avvolto il quartiere Espero nel fumo della grande nube sprigionata dal rogo. A rischio i tanti bambini della scuola di via dei Campi Flegrei. Chi stava portando il cane o faceva footing lungo la pista ciclabile, che passa sotto il ponte di via delle Valli, è dovuto fuggire per evitare di respirare le sostanze prodotte dal fumo. In tutta la zona residenti e commercianti sono stati costretti a convivere per alcune ore con il forte odore di bruciato a causa del quale i residenti si sono andati a casa ed hanno chiuso le finestre. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco lungo l’argine dell’Aniene proprio a ridosso la pista ciclabile. Così si è scoperto che le baracche, nascoste dalla vegetazione, si sono triplicate rispetto a poco tempo fa e arrivano quasi all’altezza di via dei Campi Flegrei, vicino ad uno spiazzo, davanti la chiesa, dove giocano i bambini. Poco prima dell’incendio, i vigili urbani avevano sgomberato i baraccati dell’altra parte dell’Aniene, lato via Conca d’Oro. ”Siamo stufi - raccontano i residenti del quartiere Espero -. C’è una sorta d’invasione di nomadi. Non è giusto per noi e neanche per loro costretti a vivere nelle baracche”. Ormai nella zona i cittadini sono abituati a vedere i nomadi che ad ogni ora cercano rifiuti nei cassonetti.

