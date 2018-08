Roma, roghi tossici, Raggi: ministro Costa al lavoro per estensione decreto terra dei fuochi

«Abbiamo parlato di molti aspetti, un tema è stato sicuramente quello del controllo dei roghi tossici che per la Capitale sono un problema enorme», spiega la sindaca, Virginia Raggi parlando a margine della visita di questa mattina ad Amatrice.



«Ho rappresentato al ministro Trenta quello che già avevo detto al ministro Costa: dobbiamo lavorare tutti per sconfiggere questa piaga. Il ministro Costa - ha aggiunto Raggi - sta già lavorando perché il decreto terra dei fuochi possa essere esteso a tutta Italia e anche l’esercito ci potrà aiutare a monitorare dall’esterno i campi per scongiurare questo fenomeno».

Venerdì 3 Agosto 2018



