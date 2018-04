Roghi tossici, ancora incendi a Castel Romano. La protesta dei residenti: «Trasferite l'insediamento»

Fumi tossici anche a Pasqua dai campi nomadi. Incendio nel pomeriggio di domenica a Castel Romano con fumo nero, ben visibile sia da Pomezia che da Spinaceto e dall’Eur, che peraltro ha interessato anche la viabilità della via Pontina. All’ingresso del campo sono visibili carcasse di auto bruciate e abbandonate da molti mesi. I roghi continuano anche nel campo di via Salviati a Tor Sapienza e ad esempio a La Barbuta tra Appia e Ciampino. Da mesi i residenti attendono il piano straordinario di controllo che era stato annunciato durante la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie.



Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista denuncia: « Da tempo ci domandiamo come mai e perché non viene trasferito il campo nomadi di Castel Romano adiacente a Pomezia , presente all’interno della Riserva di Decima Malafede che doveva essere temporaneo e che invece crea notevoli problemi di sicurezza nell’area. Una condizione incompatibile con una riserva naturale, di raccolta e smaltimento irregolare di rifiuti e materiali tossici, nonché di continui incendi all’interno e nei pressi del campo. Nei prossimi giorni presenteremo un dossier video-fotografico della situazione alla Regione Lazio per competenza, al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo ».

