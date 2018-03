Rocca Priora, rissa a suon di forconi e accetta per una figlia contesa: arrestate 3 persone

Poteva sfociare in tragedia, la rissa scoppiata - a suon di forconi e accetta - in un'abitazione di Rocca Priora, ai Castelli. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato tre cittadini italiani, di 50, 47 e 20 anni, di cui uno già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rissa aggravata.



Il 47enne, insieme al figlio 20enne, dopo essersi recato presso l’abitazione del convivente della ex moglie per convincere la propria figlia di 18 anni, che si era allontanata nella mattinata, a tornare presso la casa paterna, ha iniziato una violenta lite con il proprietario di casa e, impossessandosi di un bastone e di un’accetta, ha cercato di colpire l’uomo che, nel contempo, tentava di aggredirli con un forcone.



Solo l'intervento tempestivo dei carabinieri di Rocca Priora, accorsi dopo una telefonata al 112, sono riusciti a placare gli animi, facendo gettare a terra il forgone e l'accetta. Tutti gli arnesi sono stati sequestrati, mentre i tre sono stati portati nel carcere di Velletri, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mercoledì 21 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA