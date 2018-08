Rocca di Papa, la Caritas conferma: «I 100 migranti eritrei qui solo pochi giorni», proteste contro Casapound in trasferta

«Entro pochi giorni i 100 migranti eritrei che ieri notte sono arrivati qui a Rocca di Papa, presso la struttura Mondo Migliore, saranno collocati nelle Diocesi italiane che, spontaneamente, hanno promesso loro accoglienza. Come Caritas Italiana stiamo monitorando le offerte con l'attenzione alla storia personale di questi fratelli».

Momenti di tensione davanti al centro d'accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, dove sono stati accolti cento migranti che erano a bordo della nave Diciotti. L'arrivo di alcuni esponenti di Casapound, giunti per manifestare contro la presenza dei rifugiati, è stato accolto dalla protesta di un gruppo di persone, alcune delle quali legate a collettivi e associazioni locali pro accoglienza: una di loro, bloccata prontamente dalle forze dell'ordine, ha tentato di avventarsi minacciosamente contro gli esponenti di estrema destra. Da una parte sono stati intonati cori antifascisti, mentre dall'altra il grido «boia chi molla» accompagnato dal saluto romano. Il tutto sotto il controllo delle forze dell'ordine chiamati anche a gestire il traffico veicolare su via dei Laghi.



«Rocca di Papa non è la soluzione. Rimpatrio immediato». Con uno striscione con questa scritta una trentina di militanti di Casapound, sventolando tricolori e bandiere del movimento di estrema destra, hanno bloccato il traffico in via dei Laghi per diversi minuti prima di posizionarsi al lato della strada. Dall'altra parte, al di là dei blindati e di un cordone della polizia e dei carabinieri in tenuta antisommossa, c'é il sit-in dei movimenti antagonisti e antifascisti. Al centro, tra le due opposte fazioni c'é l'entrata della struttura 'Mondo migliorè protetto dai mezzi blindati. Nelle ultime ore nessuno dei migranti del centro è uscito dalla struttura.

I migranti della Diciotti arrivati a Rocca di Papa «stanno bene» anche se sono «stanchi e denutriti». È l'aggiornamento delle notizie sulle persone ospitate da Mondo Migliore, diffuso in una nota della Conferenza Episcopale Italiana. «I giovani stanno bene - aggiunge il direttore sanitario, dott. Maurizio Lopalgo -: sono stanchi e denutriti, provati dal viaggio, ma non presentano segni di malattie organiche. Il breve tempo che trascorreranno tra noi li aiuterà a recuperare le forze per continuare il loro percorso».



«Al momento dell'arrivo - confida il direttore della Cooperativa Auxilium che gestisce il Centro - la cosa più commuovente è stato l'applauso dei circa 300 migranti già ospiti della struttura. Un grazie va detto all'Amministrazione comunale, alla popolazione di Rocca di Papa e alle Forze dell'Ordine. Ora questi migranti hanno bisogno di essere aiutati a ritrovare serenità e un clima di normalità». È questa la ragione per cui, insieme alla gratitudine per la copertura giornalistica finora assicurata, si chiede - conclude la nota della Cei - agli operatori dell'informazione di comprendere la scelta di non far accedere alla struttura Mondo Migliore.