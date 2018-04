Roma, ritrovato il dodicenne scomparso: vagava sulla Cassia

di Raffaella Troili

È stato trovato da un'amica di famiglia in zona Cassia, Josh Amigo che frequenta la II Media alla Carlo Urbani, il ragazzino scomparso lunedì verso le 14. Non sono ancora chiari i dettagli della vicenza, ma i familiari hanno tirato un sospiro di sollievo. La segnalazione della scomparsa era stata condivisa su Facebook nel gruppo Appio-Latino-Tuscolano. «E' vestito con una maglia grigia, pantalone della tuta nero e scarpe da ginnastica - si legge nel post - se lo vedete chiamate subito questo numero 328 181 2796».Il ragazzino aveva lasciato cellulare e zaino sulla porta di casa e se ne è andato senza mangiare. Per tutto il giorno le forze dell'ordine lo hanno cercato. In tarda serata è arrivata la bella notizia, anche se ora il giovane studente dovrà spiegre i motivi del suo gesto.