Roma, donna scomparsa a Riofreddo ritrovata ai Parioli

La stavano cercando ovunque, dopo la denuncia dei familiari, ma di M.T., donna italiana del 1958, nativa di Roviano, si erano perse le tracce. Era scappata dalla casa di cura ove era ospite, nel comune di Riofreddo, e da allora niente si era saputo più di lei. È di ieri il suo ritrovamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, gruppo Parioli, che hanno notato la donna in stato confusionale in prossimità dell'ingresso della sede di Viale Parioli. Invitata ad entrare, in quanto visibilmente disorientata e spaventata, gli operatori le hanno fornito assistenza, rassicurandola e riuscendo così ad avere qualche elemento utile per risalire alla sua identità. Dopo accurate ricerche è emerso che si trattava della persona scomparsa alcuni giorni prima. Gli agenti hanno potuto rintracciare i familiari, che si sono recati in sede per riportarla a casa sana e salva.

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA