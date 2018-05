Carte d'identità, calvario di 5 mesi: partenze estive a rischio

di Lorenzo De Cicco

Come il più inclemente dei presidi, il cervellone elettronico del Campidoglio sputa fuori la data: 26 settembre. Rimandati a dopo l'estate, insomma. Solo che qui, di mezzo, non ci sono i corsi di riparazione da liceali. Ma il rischio che il piano-vacanze, senza documenti per viaggiare all'estero, salti per aria. Il sistema comunale per prenotare un appuntamento all'Anagrafe, che per un paradosso dell'onomastica è stato ribattezzato «elimina-code» e che invece, da quando è entrato in funzione, ha...