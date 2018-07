Roma, rissa a colpi di coltello arrestati tre stranieri a Tomba di Nerone

Rissa fra tre stranieri a colpi di coltello. E' accaduto l'altra notte nella zona di Tomba di Nerone. A intervenire su segnalazione sono stati gli agenti

del Commissariato Flaminio e Ponte Milvio. Giunti in via Vito Sinisi, i poliziotti

hanno arrestato tre extracomunitari, identificati per B.S. di 32 anni, F.M. di 25 anni e B.A. di 18 anni, per rissa aggravata, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I tre, infatti, alla vista degli agenti si sono rivoltati contro di loro.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA