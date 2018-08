Roma, rissa nel palazzo occupato, spranghe e coltelli nell'ex centro anziani. I residenti chiamano il prefetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una maxi-rissa nel cuore della notte: volano sedie, bottiglie, sprangate e spuntano i coltelli. Due uomini restano a terra, uno ha la faccia spaccata, è una maschera di sangue. Arrivano le volanti della polizia, in pochi minuti l'ex Casa di Riposo Roma II di via Casal Boccone 112 occupata abusivamente da ormai 16 anni, è circondata da divise e lampeggianti. Per l'aggressione viene fermato un tunisino, il ferito più grave verrà portato in pronto soccorso e refertato con una prognosi di ben 40 giorni. È...