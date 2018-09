Roma, rissa tra rom a Casal Bruciato, i residenti scendono in strada per protesta: «Non ne possiamo più»

Una lite fra nomadi in strada alla periferia di Roma e le proteste dei cittadini. È accaduto nella serata di ieri in via Tommaso Smith a Casal Bruciato. A quanto ricostruito, tutto è iniziato intorno alle 21 quando è scoppiata una lite fra tre nomadi che da tempo vivono in un camper parcheggiato nella zona. La discussione è scoppiata tra due 25enni e la madre di uno di loro. Sotto l'effetto dell'alcol sono volati anche alcuni schiaffi poi uno dei giovani è andato via in macchina.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni residenti delle strade limitrofe che nel frattempo sono scesi in strada protestando contro la presenza dei nomadi nel quartiere che frequentemente creano problemi. In strada sono stati trovati anche dei cassonetti rovesciati. I carabinieri hanno identificato i tre nomadi coinvolti nella lite.

«Siamo pronti a scendere di nuovo in strada al fianco dei cittadini per farli sloggiare definitivamente i nomadi da Casal Bruciato». Così Mauro Antonini, responsabile del Lazio per CasaPound Italia, in merito alla lite. «Vediamo un pò chi la vince...». aggiunge Antonini.

