Roma, rissa tra peruviani a Termini: aggredito poliziotto fuori servizio

Rissa tra due peruviani in via Giolitti. Un agente della polizia, libero dal servizio, interviene per fermare i due ma viene aggredito. Arrestati gli stranieri. Il poliziotto del commissariato Viminale ha vist i peruviani che si colpivano violentemente con pugni e calci, fino a lanciarsi delle bottiglie di birra. Il poliziotto in un primo momento ha cercato di calmare gli animi, non riuscendoci ha deciso di intervenire separandoli; a questo punto i due si sono scagliati contro di lui colpendolo e causandogli della lesioni guaribili in 3 giorni. All’arrivo sul posto, gli agenti del commissariato Viminale hanno avuto molte difficoltà a bloccarli, solo grazie all’utilizzo dello spray anti aggressione sono riusciti ad ammanettarli. S.V.O.A. 23enne e S.V.O.S 22enne, queste le loro iniziali sono stati arrestati, dovranno rispondere dei reati di rissa resistenza e lesione a pubblico ufficiale

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:11



