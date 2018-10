Rischiano di annegare in tre nel resort allagato a Roma

Hanno rischiato di annegare tre persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco all'interno di un resort di via della Giustiniana a Roma, dopo l'esondazione di un canale. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Sul posto una squadra di pompieri con l'ausilio dei sommozzatori che hanno soccorso le tre persone rimaste bloccate per l'acqua in alcune stanze al piano terra. Non si registrano feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA