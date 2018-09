Roma, riprendono le corse all'ippodromo delle Capannelle dopo il lungo stop

Tornano le corse per il mese di settembre all’Ippodromo Capannelle: il Mipaaft ha infatti diramato il nuovo calendario, integrato con l’assegnazione di 7 giornate di corse di galoppo per le date del 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 settembre. A queste si aggiungono 4 giornate di corse di trotto previste per il 15, 19, 26 e 29 settembre.Il risultato positivo arriva dopo i diversi incontri tenutisi fra Amministrazione, Mipaaft e Hippogroup e permette ai lavoratori e alle decine di persone impiegate nel mondo dell’ippica romana di proseguire con il proprio lavoro per il mese in corso, dando un po’ di fiato a una situazione di fatto molto complessa.



«In queste ore - ha dichiarato l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Danielel Frongia - sto ricevendo tantissimi messaggi di apprezzamento per il lavoro svolto e di ringraziamenti da parte delle associazioni dei lavoratori, dagli stessi impiegati e dalle varie sigle sindacali per il risultato ottenuto. Mi preme ringraziare davvero il Ministero, in particolare il Direttore Generale, la Sindaca e la Giunta con i quali stiamo attivamente lavorando al futuro dell’impianto».



Lo stesso ha poi proseguito: «Ribadiamo l’intenzione di fare tutto quanto in nostro potere per far sì che Capannelle possa restare aperto e funzionante, questo è solo un primo passo, nella giusta direzione, per ottenere quanto auspicato.Continueremo infatti a lavorare senza sosta fino a che la situazione non sarà finalmente risolta».

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA