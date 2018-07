Roma, Monti al setaccio: multe per mancato rispetto dell'ordinanza anti alcol

Due titolari di ristoranti sanzionati e 5 persone multate per violazione all'ordinanza antialcol. - Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia Roma Centro con l'ausilio dei colleghi dell'8° Reggimento Lazio e del Nas, lungo le strade del quartiere Monti, rivolti al contrasto di eventuali forme di illegalità diffusa e di degrado.

L'impiego di pattuglie sia in uniforme sia in abiti civili ha portato all'arresto di 7 persone, alla denuncia in stato di libertà di altre 2, di 2 ristoratori sanzionati e 5 persone multate per l'inosservanza dell'ordinanza anti-alcol.



L'OPERAZIONE

La prima a finire in manette è stata una bosniaca di 30 anni. La donna, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stata controllata dai militari in via dei Serpenti, dove si aggirava con fare sospetto. Dagli accertamenti, la 30enne è risultata ricercata perché destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso mese di giugno dal Tribunale di Roma.



Poco più tardi i Carabinieri hanno sorpreso due cittadini algerini di 33 e 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo aver borseggiato una turista statunitense, intenta a mangiare un panino in un fast-food. Quattro invece sono i pusher, tutti di origine nord-africana, di età compresa tra i 22 ei 33 anni, pizzicati dai carabinieri a spacciare per le strade del rione. In particolare è stato arrestato un cittadino tunisino di 24 anni che ha offerto una "stecca" di hashish a un militare in borghese impiegato nel servizio.



I CONTROLLI

Le verifiche dei Carabinieri hanno riguardato anche le attività commerciali della zona: in via dei Serpenti, i titolari di due ristoranti indiani sono stati multati per un importo di circa 6000 euro, per precarie condizioni igieniche dei locali e per aver conservato , per la vendita al consumo, prodotti alimentari scaduti, procedendo al sequestro di circa 10 kg di alimenti e per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo nel settore alimentare Haccp. Per entrambi gli esercizi pubblici, i militari hanno inoltrato alla Asl la proposta di chiusura o sospensione dell'attività.

In piazza Madonna dei Monti e vie adiacenti, cinque persone sono state sorpresi dai militari a bere bevande alcoliche in bottiglie di vetro oltre l'orario consentito, in violazione dell'ordinanza anti-alcol e quindi sanzionati per un importo di 150 euro.

