Roma, rifugiato politico nasconde la droga nel centro d'accoglienza

di Marco De Risi

E’ in Italia con lo status di rifugiato politico e per questo era ospite nel centro d’accoglienza di via Domanico al Casilino. Lui è un cittadino del Gambia di 26 anni che, in apparenza, viveva in modo irreprensibile. Invece le cose non stavano così. Gli agenti del commissariato Casilino l’hanno arrestato per droga. Il giovane straniero ha sfruttato il centro per rifugiati addirittura per nascondere lo stupefacente che ha chiuso in un armadietto della sua camera da letto. La polizia ha saputo che nella struttura ci poteva essere qualcuno che spacciava e così gli agenti si sono presentati al centro di accoglienza per fare un controllo. Un cane antidroga ha iniziato ad innervosirsi e a grattare con le zampe sull’armadietto: una volta aperto conteneva cento grammi di droga suddivisa in dosi ed anche un bilancino di precisione. Gli investigatori hanno aspettato che rincasasse il rifugiato politico per arrestarlo. Il giovane non sarà mandato nel suo paese d’origine ma subirà il processo ed un’eventuale condanna in Italia. L’arrestato qualche mese fa, sopra un barcone, rischiando la vita, era arrivato nelle coste siciliane. Era stato accolto e ospitato nel centro del Casilino. Ma qui ha trovato delle complicità con la malavita di zona e si è messo a spacciare. Ieri il suo arresto.

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58



