di Michela Allegri

Non si tratta di condotte isolate, ma di un fenomeno «ripetuto in modo continuativo e costante», scrive il gip nell'ordinanza cautelare a carico di 4 rom residenti nel campo nomadi di via di Salone, accusati di avere smaltito illegalmente e incendiato tonnellate di rifiuti. Ed è solo il primo step di un'inchiesta più ampia, che coinvolge molti altri insediamenti della Capitale, da La Barbuta a Centocelle, a Castel Fusano fino alla Monachina. Perché quella ricostruita dal procuratore aggiunto Nunzia...