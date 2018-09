Roma, in strada tutti i mobili della casa: discarica in via del Torraccio

Scambiare la strada - ancora - per una discarica a cielo aperto e riempire un angolo della Capitale di rifiuti. Vecchi mobili scassati, frigoriferi ed elettrodomestici. Succede in via del Torraccio al quartiere di Villa Verde, dove da giorni al bordo della strada staziona un intero salone “arredato” e composto da divano, poltrone e mobili vari in legno, accompagnati da un vecchio televisore, da un frigorifero, vestiario, suppellettili e altri oggetti che arredavano la casa di soggetti senza dubbio incivili e selvaggi.A denunciare il degrado è il Codacons che chiama in causa «l’immobilismo dell’Ama» e ricorda ai cittadini che possono aderire a un'azione specifica (https://codacons.it/azione-rifiuti-roma-agisci-la-restituzione-delle-somme-percepite-illegittimamente-dallama/) per chiedere al Comune di Roma e all’Ama stessa la restituzione di quanto versato per la tassa rifiuti ma non dovuto, a causa dei disservizi gravi e protratti nella gestione della raccolta dei rifiuti nella zona di residenza.«Da giorni i cittadini del quartiere sono costretti ad assistere a questo scempio senza che nessuno intervenga – spiega il presidente Carlo Rienzi – L’inciviltà di chi ha svuotato la propria casa su una strada è evidente, ma l’amministrazione ha il dovere di intervenire non solo per rimuovere i rifiuti, ma anche per individuare i responsabili del danno creato all’ambiente e ai residenti».Per tale motivo il Codacons chiede ora al Comune di utilizzare le telecamere di sicurezza ubicate nel quartiere per identificare i soggetti che hanno abbandonato il mobilio in strada, nei confronti dei quali dovranno essere avviate le dovute azioni in sede civile e penale, e di disporre da parte dell’Ama una rimozione immediata dei rifiuti entro e non oltre 24 ore a partire da oggi.