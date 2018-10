Rifiuti, scuole sotto assedio a Roma: «Ingressi come discariche»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costretti a tapparsi il naso subito dopo il suono della campanella per non sentire l’odore tremendo dell’immondizia accatastata fuori la scuola. Si cresce così a Roma, la mattina si scansano con i piedi i sacchetti dei rifiuti, la domenica insieme ai genitori si fa retake per provare a vivere con dignità nel proprio quartiere.PORTA A PORTA IN TILTA San Lorenzo, il flop della raccolta porta a porta è raccontato dalle foto dei condomini pieni di sacchetti e dall’esposto presentato recentemente ai carabinieri per «gravi pericoli per la salute». E i rifiuti minacciano anche le scuole ormai. «Ciclicamente abbiamo problemi di raccolta davanti la scuola primaria Saffi in via dei Sardi - denuncia Emanuele Venturini, presidente del comitato di quartiere, mostrando una foto dell’8 ottobre - nonostante l’impegno impeccabile del preside e dei professori, i sacchetti si accumulano perché Ama salta i passaggi».DENUNCEAnche gli studenti di Prati sono costretti a prendere “confidenza” con i rifiuti e i residenti da tempo pubblicano foto di immondizia davanti alle scuole: in via dei Dardanelli, un cassonetto rovesciato era diventato una mostruosa montagna di immondizia, in via Monte Zebio, non lontano dall’Istituto Statale Gelasio Caetani, è normale ormai vedere sacchetti fuoriuscire dai cassonetti. C’è anche il rottame di una bicicletta vicino alla scuola Pistelli, in via Antonio Cantore. «Davanti la scuola Belli in via Col di Lana c’era tanta immondizia, in un post abbiamo taggato il I Municipio che ha mandato subito una squadra - dice Daniela Brignone, residente, del gruppo Facebook “Prati in azione” - La nostra iniziativa di class action contro Ama per la riduzione del 50% della Tari arriva in un momento in cui l’emergenza rifiuti è conclamata».NON SOLO ROGHI TOSSICINella piazza centrale di Tor Sapienza, i bambini crescono non solo respirando i roghi tossici del campo rom di via Salviati. Sono abituati ad assistere alla trasformazione del cassonetto giallo per la raccolta degli abiti in una discarica a cielo aperto. «Davanti la scuola primaria Gioacchino Gesmundo - denuncia Roberto Torre presidente del comitato di quartiere -l’Ama non passa, paghiamo un servizio inesistente». Dario Antonini del comitato di quartiere Casal Bertone sottolinea «l’inefficienza e lo scarso servizio dell’Ama, ma anche l’inciviltà delle persone» mostrando le foto dell’immondizia davanti alla scuola elementare Giovanni Randaccio in piazza Tommaso de Cristoforis e vicino all’asilo nido comunale Altalena, in via Alberto Pollo. Raccolta a fatica anche a Torre Angela. «Davanti alla scuola di via Merope, o vicino a quella di via Poseidone» denuncia Emanuele Liburdi, del comitato Roma-Est.FAI-DA-TEA Sud, nel quartiere residenziale di Vigna Murata, dove i residenti da tempo si autotassano per potare gli alberi, le famiglie svuotano i cestini vicino alle scuole. «Molto spesso siamo costretti a sostituirci ad Ama nello svuotamento dei getta carte stradali, è capitato che non siano passati per 30 giorni» denuncia l’avvocato Carla Canale, del comitato di quartiere di Vigna Murata.laura.bogliolo@ilmessaggero.it