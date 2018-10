Rifiuti a Roma, fumata nera: sciopero confermato, disagi già da domani

In questi giorni le strade di Roma sono sporche e la raccolta dei rifiuti va a singhiozzo. Ma potrebbe andare anche peggio. Da domani inizieranno le assemblee dei lavoratori negli stabilimenti e nei depositi dell'Ama, che significa contraccolpi sul servizio. Il 22 ottobre, dunque tra meno di due settimane, ci sarà uno sciopero proclamato da Fp Cgil, Cisl Fit e Fiadel, per il quale si prospetta una forte partecipazione. Il tentativo di mediazione svolto ieri dalla Prefettura, che ha chiuso nella stessa stanza sindacalisti e dirigenti di Ama, è andato male.

leggi anche Raggi in pressing sul governo: rifiuti via da Roma senza vincoli

EMERGENZA

Confermato lo stato di agitazione, confermato l'inizio delle assemblee, confermato lo sciopero che bloccherà la raccolta per 24 ore. Il 22 ottobre è un lunedì: le conseguenze saranno disastrose perché l'astensione dal lavoro arriverà dopo il parziale stop del servizio del sabato e della domenica. All'origine dello sciopero (proclamato dopo che in altre due occasioni era stato revocato all'ultimo momento), c'è l'incertezza che sta accompagnando l'azienda. Ancora Roma Capitale non ha approvato il bilancio 2017 varato dal consiglio di amministrazione lo scorso marzo. Il braccio di ferro tra il presidente Lorenzo Bagnacani (sostenuto dagli altri due componenti il Cda, Vanessa Ranieri e Andrea Masullo) e l'assessore alle Partecipate, Gianni Lemmetti (entrambi scelti dal Movimento 5 Stelle) sta paralizzando l'Ama.



PARALISI

Non solo: sta impedendo lo sblocco del turn-over (la sostituzione dei dipendenti andati in pensione negli ultimi anni) per il quale Roma Capitale si era impegnata ottenendo così la revoca dei precedenti scioperi. L'incontro di ieri si è rivelato un flop, non certo per responsabilità della Prefettura. I due dirigenti di Ama mandati a seguire la trattativa non hanno potuto fare altro che spiegare, come recita il verbale finale, che «il bilancio è stato approvato dal Cda il 28 marzo ma da allora si è in attesa dell'approvazione dell'ente proprietario» - Roma Capitale appunto -; secondo i due dirigenti dell'azienda «Ama auspica di poter dare seguito a quanto sottoscritto con le organizzazioni sindacali, confidando nell'approvazione del bilancio di Roma Capitale; pur riconoscendo la difficoltà della situazione attuale Ama ribadisce la massima priorità per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori e la massima attenzione nei confronti del servizio offerto alla cittadinanza». Traduzione: è vero che avevamo preso degli impegni, ma abbiamo le mani legate fino a quando Roma Capitale non approverà il nostro bilancio, l'unica cosa che possiamo fare è sperare che alla fine lo faccia. Poco incoraggiante.



INCERTEZZA SUI SALARI

I sindacati hanno reagito duramente e nel verbale hanno fatto scrivere: «La mancata approvazione del bilancio e la chiusura delle linee di credito rischiano di compromettere l'operatività aziendale e il regolare pagamento degli stipendi»; sono previste «ricadute sull'equilibrio economico dell'azienda e sul rapporto con gli istituti di credito». «È inconcepibile che la Giunta - hanno detto Natale Di Cola (Cgil), Marino Masucci (Cisl) e Massimo Cicco (Fiadel) - non trovi il coraggio di spiegare ai cittadini e agli operatori quale sia il loro progetto per il futuro». Giovanni Borrelli, il viceprefetto che ha presieduto l'incontro, non ha potuto fare altro che dichiarare «conclusa con esito negativo la procedura di conciliazione» e lanciare un appello perché si trovi un «necessario equo bilanciamento fra l'esercizio di sciopero e l'esigenza di tutela degli altri diritti, di pari rango costituzionale, coinvolti nella vicenda».



Ultimo aggiornamento: 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA