Roma, invasione rifiuti: emergenza in anticipo

di Fabio Rossi

I cumuli di sacchetti fuori dai cassonetti strapieni sono assolutamente trasversali: si possono trovare al centro storico come in periferia. Tante le segnalazioni arrivate: dal Salario a Monteverde, da Monte Mario a Tor Bella Monaca, dal Portuense alla Balduina. La prevista crisi estiva, a quanto pare, è arrivata con un certo anticipo. Colpa del ponte del 1° maggio, che ha mandato in sofferenza tutta la filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Capitale. L'Ama sta faticando non poco a riportare la situazione verso una...