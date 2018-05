Torna l'emergenza rifiuti a Roma. Cittadini furiosi sui social: «Questa è la Capitale d'Italia»

di Alessandro Di Liegro

Con l'approssimarsi del caldo la questione rifiuti si fa più pressante per i cittadini romani, che non esitano a pubblicare sui social video in cui è evidente l'incuria e il degrado in cui versano alcune delle strade di Roma, dal centro alle periferie.«Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia», ha scritto sui social la showgirl Elena Santarelli, rientrando da Trento dove sta curando suo figlio, mostrando ai suoi follower su Instagram le immagini dei cumuli di spazzatura sotto casa sua al quartiere Fleming. Il breve video di dieci secondi ha come didascalia un sommesso “Roma è anche questo”. La bionda showgirl non è l'unica cittadina che esprime attraverso i social il proprio disappunto per il degrado sulle strade dei propri quartieri: Massimo Maurizi è un cittadino di viale Medaglie d'Oro, che in un lungo video di quasi 3 minuti, registrato su viale Medaglie d'Oro angolo via Tito Livio, chiede alla sindaca Virginia Raggi di fare qualcosa per controllare una situazione disagevole: «Sono stato in missioni nella favela brasiliana e non era così – dice nel video – Ho quasi 60 anni non posso più vedere Roma così», prosegue Maurizi. «Stiamo a 500 metri da San Pietro, nel pieno centro di Roma. Perché stiamo così»? Si chiede elencando alcune domande relative al numero e alla disponibilità dei mezzi dell'Ama, oltre a interrogativi sull'impegno dei dipendenti della partecipata e sul senso civico dei cittadini: «L'ho anche votata e voglio avere un occhio di riguardo – conclude, rivolgendosi alla sindaca Raggi - Pago 1000 euro all'anno per avere una situazione così»?Su Facebook si moltiplicano i video e le foto che mostrano immagini, purtroppo, simili: cumuli di spazzatura accantonati ai lati delle strade che ostruiscono i marciapiedi impedendo il passaggio, e profundendo un olezzo spiacevole che, con l'arrivo dell'estate, potrà solo peggiorare.Come su via Lucrezio Caro, angolo piazza Cavour, così su via Andrea Barbazza, angolo via Tommaso Bernitti: «Non so se ci sono le buche o le hanno coperte con la spazzatura. Tutta la zona è in queste condizioni» dice l'autore del video, di Torrevecchia. «Vorrei sapere dov'è l'amministrazione buona, onesta e affabile».«Sono mesi che vedo lo sfacelo di Roma per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti - scrive un utente su Facebook - mi ero messo in testa, qualche tempo fa, di pubblicare anche io lo stato di abbandono del mio quartiere (via del Serafico), e mi sarei anche stancato, dal momento che nulla è cambiato dopo parecchi mesi in cui ho segnalato (anche a Diaco) e nel sito ioSegnalo». Le foto diffuse sui social, da parte dei cittadini romani, sono numerose e riguardano anche i giardini di Piazza Cairoli, con i rifiuti che circondano i bidoni dell'area verde, su via Stradivari, via della Pineta Sacchetti, viale Palmiro Togliatti, via dell'Archeologia. I comitati di quartiere si indignano e si chiedono per quanto ancora possa durare il degrado delle loro strade, come segnalato dal Comitato di Quartiere Roma XIII, tra i più attivi nella pubblicazione delle situazioni di disagio che sono costretti a vivere: «C'è un motivo per il quale dei cittadini che pagano la Tari debbano vivere in un lerciume urbano simile? Non è solo un problema di ritiro della mondezza, ma anche di mancata pulizia di strade e marciapiedi. Ossia, di incapacità ed incompetenza», scrivono su Facebook.