Rifiuti a Roma, frenata dell'Ama sui progetti degli impianti: «Servono altri sei mesi»

Ama non accelera sugli impianti, anzi chiede tempo, una proroga di sei mesi. In una lettera inviata il 3 settembre dal presidente dell'azienda, Lorenzo Bagnacani, alla Regione (più precisamente al dipartimento Politiche ambientali), vengono chiesti altri 180 giorni per presentare la documentazione necessaria a ottenere il via libera alla realizzazione dei due impianti di compostaggio di Cesano (Municipio XV) e Casal Selce (XIII). Bagnacani: richiediamo, alla luce dell'articolo 27-bis della legge 152-2006, «la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione legislativa, per un periodo pari a 180 giorni, in modo da consentire ad Ama di poter esaurientemente far fronte alle incombenze documentali connesse alle integrazioni».

LEGGI ANCHE «Troppa puzza, troppi rifiuti»: in tremila sulla Salaria contro il Tmb, traffico in tilt

Ricorda «l'importanza che l'opera riveste nella programmazione aziendale e regionale», aggiunge che il mese concesso dalla Regione per inviare nuovi documenti ha coinciso con agosto, dunque serve più tempo. Cosa significa? Partiamo dalla conclusione: si sperava di avere il via libera ai lavori dei due impianti di compostaggio a dicembre; questa proroga fa slittare la conclusione dell'iter quanto meno a giugno 2019. Considerati poi i tempi per le gare e per la costruzione, difficilmente i due impianti saranno completati prima della fine del 2021, dunque prima della fine del mandato della giunta Raggi.



RAGIONI

Perché sono importanti questi due impianti? Va precisato che non si parla di indifferenziato (in modo brutale: anche se già esistessero, avremmo ancora la spazzatura per strada), ma della frazione umida della raccolta differenziata. A marzo, quando furono portati in Regione i progetti per ottenere l'aia (autorizzazione integrata ambientale) e la valutazione di impatto ambientale, spiegò l'assessore Montanari: «Consentiranno di trasformare in terriccio fertile 100 mila tonnellate all'anno di avanzi di cucina e 20 mila tonnellate di sfalci e di potature, con un risparmio di oltre 5 milioni di euro all'anno». Oggi Roma produce all'anno circa 500 mila tonnellate di umido, ma la quasi totalità viene portata in Friuli, a caro prezzo. La giunta Raggi e i grillini hanno sempre rivendicato l'importanza di questi due impianti che costeranno 17 milioni di euro ciascuno. E Bagnacani, a marzo, aveva previsto nove mesi per l'iter autorizzativo, e 12-18 per la realizzazione. Ora tutte queste previsioni saltano: durante l'esame dei progetti, nel corso di una procedura necessariamente complessa, il Dipartimento Ambientale della Regione ha chiesto nuova documentazione, Bagnacani ha risposto con la lettera che richiede una proroga. L'altro giorno, in una conferenza stampa in cui ha annunciato che Ama sta completando il nuovo piano industriale, Bagnacani ha chiesto agli enti locali di velocizzare i tempi per le autorizzazioni dei due impianti. Tutto questo avviene, mentre prosegue il lavoro della cabina di regia voluta dal ministro dell'Ambiente, con Regione e Roma Capitale, sul ciclo dei rifiutiin cui è stato chiesto alla Città metropolitana il piano delle aree. Nel frattempo, le strade di Roma sono, in parte, ricoperte dai rifiuti.



Ultimo aggiornamento: 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA