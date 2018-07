Rifiuti, Raggi: assunzioni in Ama, eviteremo lo sciopero

Roma in queste ore è in crisi, in varie zone i rifiuti si sono accumulati vicino ai cassonetti. Ma il 14 luglio si rischia di arrivare all'emergenza: per quel giorno i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno proclamato lo sciopero, perché la promessa di sostituire i dipendenti andati in pensione non è stata mantenuta e così il nuovo sistema di raccolta differenziata partiti, con cinque mesi di ritardo rispetto agli annunci, all'Axa rischia di scoprire altri servizi.



La sindaca Virginia Raggi è però certa che lo sciopero sarà evitato. «Lo sciopero deriva dall'abrogazione di una norma che non consente di far entrare nelle partecipate nuovi dirigenti. Stiamo lavorando, abbiamo ottenuto la chiusura positiva del tavolo interistituzionale per Roma e credo che nei prossimi giorni sarà portata in giunta la delibera che supera questo problema». C'è un problema: la Raggi parla di dirigenti, ma in questo momento all'Ama servono operai. Per quanto riguarda il tema della nuova discarica, invocata dalla Regione, la sindaca affida la replica all'assessore alla Sostenibilità ambientale, Pinuccia Montanari: «Roma capitale non accetterà mai una discarica di servizio, ma siamo intenzionati a proporre anche in tempi brevi delle soluzioni impiantistiche anche tecnologicamente avanzate, proprio per trattare l'indifferenziato. Già da ora se la Regione ci autorizzerà per l'impiantistica sostenibile anche dell'indifferenziata noi siamo disponibili subito a proporla».



A proposito delle frasi dell'altro giorno di Beppe Grillo che aveva esaltato la differenziata a Roma che «sta anche ricevendo dei premi» la stessa Montanari ha invitato a non prenderlo sul serio o quanto meno alla lettera: «Beppe ha detto, "sono così bravi che non si trova più niente di indifferenziato". Ovviamente io l'ho presa in modo ironico»

