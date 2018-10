Roma, Prati diventa una discarica a cielo aperto: i rifiuti invadono i marciapiedi

Ultimo aggiornamento: 10:31

Un cumulo di immondizia, buste nere, scatole di cartone, rifiuti sparsi ovunque. Il solito collage di foto social che raccontano l'emergenza rifiuti che Roma sta vivendo ormai da msi. E non siamo in periferia, in qualche quartiere degradato ma in una delle zone più eleganti della città: Prati e precisamente in via degli Scipioni. Sotto ai palazzi una pattumeria a cielo aperto. E ormai si va oltre l'abbandono occasionale.LEGGI ANCHE Buche, alberi e trasporti lumaca: così la macchina si è inceppata Il fine settimana poi la situazione peggiora. Aaccanto a ristoranti, pizzerie e locali il deposito di immondizia continua ad aumentare fino a invadere la strada e a proibire quasi il passaggio dei pedoni. Ed è così ormai ovunque a Roma, da nord a sud. Trastevere, San Lorenzo, Flaminio, Balduina. E a nulla servono le segnalazioni social e non di cittadini e residenti esasperati.Il 5 novembre intanto l'Ama ha proclamato una giornata di sciopero.Intanto si dice addio agli impianti di Colleferro. Al loro posto impianti senza combustione che trattino 'a freddò i materiali che provengono dai tmb, per muovere un passo verso l'ambita - e bipartisan - 'economia circolarè. È il jolly calato dal governatore Nicola Zingaretti al tavolo con il ministro dell'Ambiente di area M5s Sergio Costa per uscire dall'impasse rifiuti che da anni paralizza la Capitale e il suo territorio.