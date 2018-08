Rifiuti, piombo e ghisa: inchiesta sui traffici dei rom

di Elena Panarella

Roghi tossici, ma non solo. Rifiuti pericolosi interrati, sversamenti fuori controllo. E poi i furti di rame, piombo, ghisa. Quintali di fili elettrici, tombini smurati (e chi più ne ha più ne metta). Ma anche auto rubate, smontate in mille pezzi, e rivendute all'estero. Così come le batterie esauste da dove si ricava l'oro grigio (il piombo appunto), con un guadagno non indifferente. Insomma sono davvero tanti gli affari illeciti gestiti da alcune famiglie nei campi rom della Capitale. Una filiera criminale,...