Roma, rifiuti ospedalieri a Malagrotta: assolto ex dg Fiscon

L'ex direttore generale dell'Ama, Giovanni Fiscon, è stato assolto con la formula « perché il fatto non sussiste » nel processo che lo vedeva imputato in merito allo sversamento di rifiuti speciali ospedalieri avvenuto tra gennaio e febbraio 2014 , in seguito allo straripamento del Rio Galeria. Nella zona di Malagrotta, a causa delle forti piogge, affiorarono dalla discarica sacche per il sangue da impiegare in trasfusioni, siringhe e altro materiale. La sentenza è stata emessa dal giudice Renato Orfanelli. Soddisfatto il difensore di Fiscon, l'avvocato Salvatore Sciullo. «Abbiamo chiarito che tutti gli accorgimenti necessari erano stati presi dall'Ama. Inoltre - sottolinea il legale - nulla poteva di fronte a una calamità naturale di carattere eccezionale. Abbiamo inoltre dimostrato che non vi è stata alcuna contaminazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA