Rifiuti, sos raccolta nel XIV Municipio: e i residenti lanciano l'hashtag "nonpagolabollettaAma"

Si rialza il grido di rabbia dei residenti del XIV Municipio stanchi di dover denunciare quotidianamente la situazione insostenibile dello smaltimento dei rifiuti. Basta un giro sui principali gruppi Facebook dei comitati di quartiere per rendersi conto delle denunce fotografiche pubblicate dagli iscritti, da vari quartieri del Municipio. Residenti che adesso lanciano, provocatoriamente, l'hashtag "nonpagolabollettaAma".

Non capiamo quale sia il problema: ogni due giorni la situazione torna ad essere insostenibile. Il problema sono il numero dei secchioni che è sottodimensionato oppure la frequenza dei passaggi che a quanto pare è insufficiente?”, si chiede Luigi, 50 anni, proprietario di un’attività in via Mattia Battistini. Molti cittadini stanno pensando di organizzare una manifestazione e, contemporaneamente, vorrebbero far partire una raccolta firme come già fatto dai residenti a Valle Aurelia e a Balduina. Sempre su Facebook alcuni membri del gruppo "Roma XIV-Roma 14" stanno promuovendo l’hashtag #nonpagolabollettaAma in segno di protesta contro la mancata raccolta dei rifiuti da parte di AMA.

Le condizioni di degrado sono denunciate in diverse parti del Municipio, non solo in zona Battistini, ma anche nel quadrante di Torrevecchia, in Via Francesco Bonfiglio, a pochi metri dal centro sportivo Nadir dove ogni giorno giocano decine e decine di bambini.

Spazzatura strabordante dai cassonetti, materassi, armadi e reti vecchie: sembrava più una favelas che una zona di Roma, una discarica a cielo aperto

Non si risparmiano nemmeno le aree verdi che sono circondate dai rifiuti scaricati nelle vie limitrofe. A pochi metri dall’ingresso del Parco delle Mimose, in via Amidei, i rifiuti invadono le strade e a volte l’accesso al parco è difficoltoso

A pochi metri dal Centro di Raccolta di Battistini e dal Parco del Pineto, è pieno di buste buttate per la strada, i rifiuti strabordano e siamo noi cittadini ad ammucchiarli attorno ai secchioni, così da evitare di dover fare lo slalom sui marciapiede. Per due settimane via Pietro Maffi e via dei Maggiorani sembravano discariche a cielo aperto

Io abito in via Solivetti a Monte Mario - spiega Luca, 40 anni, appena uscito dalla Pineta Sacchetti dove corre ogni mattina - e ogni volta che scendo alla stazione di Appiano mi spavento. In via Proba Metronia, a pochi metri dall’ingresso della stazione i sacchetti dell’immondizia si riversano sul marciapiede

